Tramp uvodi NOVE carine od 25 odsto!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je naredio uvođenje carina od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom na bilo koji posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Istakao je da naredba odmah stupa na snagu. "Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran odmah će plaćati carinu od 25 odsto na bilo koje svoje poslovanje koje obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama", naveo je Tramp u ponedeljak objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da je Tramp "pokazao da se ne plaši da koristi vojne opcije kada smatra da je to neophodno", navodeći da "niko to ne zna