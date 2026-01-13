Tramp uvodi NOVE carine od 25 odsto!

Telegraf pre 56 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp uvodi NOVE carine od 25 odsto!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je naredio uvođenje carina od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom na bilo koji posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Istakao je da naredba odmah stupa na snagu. "Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran odmah će plaćati carinu od 25 odsto na bilo koje svoje poslovanje koje obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama", naveo je Tramp u ponedeljak objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da je Tramp "pokazao da se ne plaši da koristi vojne opcije kada smatra da je to neophodno", navodeći da "niko to ne zna
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tramp uvodi nove carine: Države koje posluju sa Iranom plaćaće 25 odsto

Tramp uvodi nove carine: Države koje posluju sa Iranom plaćaće 25 odsto

Blic pre 32 minuta
Tramp preti zemljama koje posluju sa Iranom dodatnom carinom od 25 odsto

Tramp preti zemljama koje posluju sa Iranom dodatnom carinom od 25 odsto

RTS pre 1 sat
Tramp najavljuje dodatne carine od 25 odsto za zemlje koje posluju sa Iranom

Tramp najavljuje dodatne carine od 25 odsto za zemlje koje posluju sa Iranom

Danas pre 52 minuta
Tramp: SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

Tramp: SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Tramp zapretio: Ko posluje sa Iranom - uvodimo mu carine od 25 odsto

Tramp zapretio: Ko posluje sa Iranom - uvodimo mu carine od 25 odsto

Radio 021 pre 1 sat
Kina protiv Trampove najave carina zemljama koje posluju sa Iranom

Kina protiv Trampove najave carina zemljama koje posluju sa Iranom

Politika pre 1 sat
SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom, Kina kritikuje odluku

SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom, Kina kritikuje odluku

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranATIBela kućaDonald Tramptruth socialsjedinjene američke državecarine

Ekonomija, najnovije vesti »

Počeo transport sirove nafte za NIS

Počeo transport sirove nafte za NIS

RTV pre 2 minuta
"Igranka" oko brojila: Firma Daneta Šijana ponovo dobila posao očitavanja za Elektrodistribuciju

"Igranka" oko brojila: Firma Daneta Šijana ponovo dobila posao očitavanja za Elektrodistribuciju

N1 Info pre 7 minuta
UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju – važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije

UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju – važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije

N1 Info pre 27 minuta
Ko može biti izuzet od testa samostalnosti?

Ko može biti izuzet od testa samostalnosti?

Biznis.rs pre 27 minuta
Kolika bi bila cijena naftnog eldorada u Venezueli?

Kolika bi bila cijena naftnog eldorada u Venezueli?

SEEbiz pre 16 minuta