Aneksija na vidiku?

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (A. S.)
Američki kongresmen iz Republikanske stranke Rendi Fajn podneo je predlog zakona o aneksiji Grenlanda, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na njegovom sajtu.

– Grenland nije udaljeno uporište koje možemo da ignorišemo, to je ključni resurs nacionalne bezbednosti. Onaj ko kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke plovne puteve i bezbednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Američke Države. Amerika ne može da ostavi takvu budućnost u rukama režima koji preziru naše vrednosti i nastoje da podriju našu bezbednost – izjavio je Fajn. U dokumentu koji je objavila pres-služba kongresmena navodi se da se predsedniku SAD
