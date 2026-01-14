Ozbiljna eskalacija: Tramp rasporedio naoružane razarače

B92 pre 13 minuta
Ozbiljna eskalacija: Tramp rasporedio naoružane razarače

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poslao je tri razarača naoružana raketama na Bliski istok.

Njujork tajms citira zvaničnike Pentagona, koji dodaju da se u regionu nalazi najmanje jedna podmornica za lansiranje raketa. Tramp je poručio Irancima da "nastave da protestuju", dodajući da je "pomoć na putu". Američki zvaničnici tvrde da će predsednik SAD Donald Tramp verovatno pokrenuti napad na Iran u naredna 24 sata. Detaljnije pročitajte u tekstu: Alarmantno: "Tramp je doneo odluku"; Napada u naredna 24 sata? Podsetimo, Tramp je više puta pretio da će
