Dačić: Vanredno u osam lokalnih samouprava, u delu Majdanpeka nema struje

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je u osam samouprava u Srbiji vanredna situacija zbog snega i da u četiri mesne zajednice u Majdanpeku nema struje.

Naveo je na TV Pink da je vanredno u Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Majdanpeku, Sjenici, Ivanjici i na delu teritorije opštine Lučani, a to stanje je ukinuto u Prijepolju i Loznici.

Dodao je da je od 4. januara bilo angažovano 297 vatrogasaca-spasilaca, koji su intervenisali 133 puta i evakuisali 42 osobe i da je situacija sada relativno stabilizovana.

Najavio je za petak, 16. januar sednicu Štaba za vanredne situacije.

"Svako treba da u svom resoru sagleda faktore rizika i šta bi trebalo uraditi da se to ne ponovi sledeće godine, najveći deo problema električne energije je nastao padanjem stabala", kazao je Dačić.

Naveo je da je policija identifikovala 11 osoba među građanima koji su sinoć ometali koncert pevačice Ane Bekute u Čačku i da se čeka odgovor tužilaštva koje treba da se izjasni da li ima elemenata krivičnog dela ili prekršaja.