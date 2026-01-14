Vanredna situacija u 8 opština Oglasio se Dačić: Na terenu vatrogasci, policija i vojska, Štab ponovo zaseda u petak

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je vanredna situacija na snazi u osam opština u Srbiji usled vremenskih nepogoda Situacija se postepeno normalizuje, i obezbeđeno je snabdevanje električnom energijom uz korišćenje agregata Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, izjavio je danas da je vanredna situacija na snazi u osam opština i naveo da je situacija u Srbiji nakon vremenskim neprilika relativno normalizovana, kao i da je stabilizovano