Vanredna situacija u 8 opština Oglasio se Dačić: Na terenu vatrogasci, policija i vojska, Štab ponovo zaseda u petak

Blic pre 3 sata
Vanredna situacija u 8 opština Oglasio se Dačić: Na terenu vatrogasci, policija i vojska, Štab ponovo zaseda u petak
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je vanredna situacija na snazi u osam opština u Srbiji usled vremenskih nepogoda Situacija se postepeno normalizuje, i obezbeđeno je snabdevanje električnom energijom uz korišćenje agregata Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, izjavio je danas da je vanredna situacija na snazi u osam opština i naveo da je situacija u Srbiji nakon vremenskim neprilika relativno normalizovana, kao i da je stabilizovano
Ivica Dačić

