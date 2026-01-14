SAD suspenduje imigracione vize za 75 zemalja, uključujući S.Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru

Beta pre 1 sat

Stejt department objavio je da će obustaviti obradu imigracionih viza za 75 zemalja za čije građane se smatra da bi mogli da traže javnu pomoć dok žive u SAD, prenela je agencija AP.

Na spisku su i Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo i Severna Makedonija.

Stejt department je saopštio da je dao instrukcije konzularnim zvaničnicima da prestanu obradu molbi za imigracione vize iz navedenih zemalja u skladu sa širim naređenjem izdatim u novembru prema kojem su zaoštreni propisi u vezi s potencijalnim imigrantima za koje se smatra da bi mogli da postanu "javni teret" u SAD-u.

Suspenzija koja počinje da se primenjuje od 21. januara se ne odnosi na molbe za neimigrantske ili privremene turističke ili poslovne vize.  

"Trampova administracija okončava zloupotrebu američkog imigiracionog sistema koju čine oni  koji hoće da izvuku bogatstvo od američkog naroda", saopštio je Stejt department.

"Obrada imigracionih viza iz ovih 75 zemalja će biti pauzirana dok Stejt Deparetment ne proceni ponovo procedure imigracione obrade da spreči dolazak stranih državljana koji bi primali socijalnu pomoć i javne doprinose", navodi se u saopštenju.

Na spisku su i Rusija,Iran, Somalija kao i Avganistan, Brazil, Egipat, Kolumbija.

Foks Njuz je preneo kompletan spisak zemalja: Avganistan, Albanija, Alžir, Antigva i Barbuda, Jermenija, Azerbejdžan, Bahami, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belize, Butan, BIH, Brazil, Burma, Crna Gora, Kambodža, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbija, Obala Slonovače, Kuba, Demokratska Republika Kongo, Dominika, Egipat, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Jordan, Kazahstan, Kosovo*, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberija, Libija, Severna Makedonija, Moldavija, Mongolija, Maroko, Nepal, Nikaragva, Nigerija, Pakistan, Republika Kongo, Rusija, Ruanda, Sveti Kits i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vinsent i Grenadini, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija, Tanzanija, Tajland, Togo, Tunis, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.

(Beta, 14.01.2026)

Povezane vesti »

Amerika suspendovala vize za 75 zemalja, mediji tvrde da su tu i države Balkana

Amerika suspendovala vize za 75 zemalja, mediji tvrde da su tu i države Balkana

BBC News pre 38 minuta
Vašington obustavlja izdavanje viza za 75 zemalja, na listi i tzv. Kosovo

Vašington obustavlja izdavanje viza za 75 zemalja, na listi i tzv. Kosovo

RTS pre 33 minuta
SAD od 21. januara obustavljaju obrade zahteva za vize u 75 zemalja sveta

SAD od 21. januara obustavljaju obrade zahteva za vize u 75 zemalja sveta

RTV pre 1 sat
SAD obustavljaju imigrantske vize za 75 zemalja – ko se sve našao na listi?

SAD obustavljaju imigrantske vize za 75 zemalja – ko se sve našao na listi?

Vreme pre 1 sat
SAD suspenduju imigracione vize za 75 zemalja: Albanija, BiH, Crna Gora i Severna Makedonija na „crnoj listi“

SAD suspenduju imigracione vize za 75 zemalja: Albanija, BiH, Crna Gora i Severna Makedonija na „crnoj listi“

Nedeljnik pre 1 sat
SAD pauziraju imigrantske vize za državljane 75 zemalja

SAD pauziraju imigrantske vize za državljane 75 zemalja

Bloomberg Adria pre 1 sat
SAD suspenduje imigracione vize za 75 zemalja, uključujući S.Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru

SAD suspenduje imigracione vize za 75 zemalja, uključujući S.Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoCrna GoraVisaMakedonijaAlbanijaCrna Gora KosovoSeverna Makedonija

Ekonomija, najnovije vesti »

Simić (PSG): Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

Simić (PSG): Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

Danas pre 38 minuta
NIS započinje izgradnju solarne elektrane u Smederevu

NIS započinje izgradnju solarne elektrane u Smederevu

Blic pre 18 minuta
NIS započinje izgradnju solarne elektrane u Smederevu

NIS započinje izgradnju solarne elektrane u Smederevu

Sputnik pre 13 minuta
Krediti se vraćaju u ovaj deo Evrope, EIB kaže da Srbija 'drži tempo'

Krediti se vraćaju u ovaj deo Evrope, EIB kaže da Srbija 'drži tempo'

Bloomberg Adria pre 13 minuta
SRCE: Zahtev MMF potvrda da gradska vlast dovela Beograd u stanje fiskalne neodrživosti

SRCE: Zahtev MMF potvrda da gradska vlast dovela Beograd u stanje fiskalne neodrživosti

N1 Info pre 1 sat