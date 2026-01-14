SAD suspenduje imigracione vize za 75 zemalja, uključujući S.Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru

Beta pre 1 sat

Stejt department objavio je da će obustaviti obradu imigracionih viza za 75 zemalja za čije građane se smatra da bi mogli da traže javnu pomoć dok žive u SAD, prenela je agencija AP.

Na spisku su i Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo i Severna Makedonija.

Stejt department je saopštio da je dao instrukcije konzularnim zvaničnicima da prestanu obradu molbi za imigracione vize iz navedenih zemalja u skladu sa širim naređenjem izdatim u novembru prema kojem su zaoštreni propisi u vezi s potencijalnim imigrantima za koje se smatra da bi mogli da postanu "javni teret" u SAD-u.

Suspenzija koja počinje da se primenjuje od 21. januara se ne odnosi na molbe za neimigrantske ili privremene turističke ili poslovne vize.

"Trampova administracija okončava zloupotrebu američkog imigiracionog sistema koju čine oni koji hoće da izvuku bogatstvo od američkog naroda", saopštio je Stejt department.

"Obrada imigracionih viza iz ovih 75 zemalja će biti pauzirana dok Stejt Deparetment ne proceni ponovo procedure imigracione obrade da spreči dolazak stranih državljana koji bi primali socijalnu pomoć i javne doprinose", navodi se u saopštenju.

Na spisku su i Rusija,Iran, Somalija kao i Avganistan, Brazil, Egipat, Kolumbija.

Foks Njuz je preneo kompletan spisak zemalja: Avganistan, Albanija, Alžir, Antigva i Barbuda, Jermenija, Azerbejdžan, Bahami, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belize, Butan, BIH, Brazil, Burma, Crna Gora, Kambodža, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbija, Obala Slonovače, Kuba, Demokratska Republika Kongo, Dominika, Egipat, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Jordan, Kazahstan, Kosovo*, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberija, Libija, Severna Makedonija, Moldavija, Mongolija, Maroko, Nepal, Nikaragva, Nigerija, Pakistan, Republika Kongo, Rusija, Ruanda, Sveti Kits i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vinsent i Grenadini, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija, Tanzanija, Tajland, Togo, Tunis, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.

(Beta, 14.01.2026)