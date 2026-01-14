SAD od 21. januara obustavljaju obrade zahteva za vize u 75 zemalja sveta

VAŠINGTON - Američki Stejt department će od 21. januara obustaviti obradu imigrantskih viza za 75 zemalja u pokušaju da se obračuna sa podnosiocima zahteva za koje se smatra da bi verovatno "postali teret za javne fondove".

U novembru 2025. godine, depeša Stejt departmenta poslata diplomatsko-konzularnim predstavništvima SAD-a širom sveta naložila je konzularnim službenicima da primenjuju široke nove smernice za proveru u okviru takozvane odredbe o "javnom teretu" u imigracionom zakonu, navodi se u internom memorandumu Stejt departmenta u koji je Foks njuz imao uvid. Smernice nalažu konzularnim službenicima da odbiju vize podnosiocima zahteva za koje se proceni da će se verovatno