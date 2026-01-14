Sudije pozvale Skupštinu da odustane od razmatranja izmena pravosudnih zakona po hitnom postupku

Društvo sudija Srbije pozvalo je Skupštinu Srbije da odustane od razmatranja izmena pravosudnih zakona po hitnoj proceduri, na sednici započetoj danas, kako bi se postupak usvajanja sistemskih zakona odvijao u okviru redovne, transparentne i inkluzivne zakonske procedure.

Sudije su pozvale izvršnu i zakonodavnu vlast da poštuju institucije Srbije, odustanu od pokušaja zaobilaženja i oduzimanja nadležnosti Visokog saveta sudstva (VSS) i Visokog saveta  tužilaštva (VST).

U pozivu se navodi da se zloupotrebom hitne procedure predlaganja i usvajanja zakona suštinski razvlašćuju VSS i VST uskraćivanjem prava da daju mišljenje o izmenama ili dopunama postojećih, ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudije i tužilaca.

Društvo sudija Srbije navelo je da ovo nije prvi pokušaj razvlašćivanja VSS i VST.

"Početkom decembra prošle godine, ministar pravde je, takođe po hitnom postupku, podneo predlog novog Zakona o Pravosudnoj akademiji sa pratećim izmenama Zakona o sudijama, čijim bi odredbama, u slučaju usvajanja, savetima bila praktično oduzeta nadležnost izbora sudija i javnih tužilaca", nagalsilo je Društvo sudija Srbije.

