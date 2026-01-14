Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Toplije, temperatura do 12 stepeni

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti toplije vreme, sa temperaturom do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro pretežno oblačno i suvo. Pre podne na jugu i zapadu, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje.

Samo u delovima Banata i Podunavlja će biti oblačno tokom celog dana.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od minus četiri stepena do tri, a najviša od četiri na istoku i krajnjem severu Srbije do 12 stepeni na zapadu zemlje.

U Beogradu toplije. Ujutro i pre podne oblačno, posle podne postepeno razvedravanje.

Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od nula do tri stepena, a najviša oko 10.

(Beta, 14.01.2026)

Povezane vesti »

RHMZ: U toku noći oprez zbog poledice, tokom dana pretežno suvo i oblačno

RHMZ: U toku noći oprez zbog poledice, tokom dana pretežno suvo i oblačno

RTV pre 2 sata
Ledeni talas je na pauzi, a tek sad sledi noćna mora! Sneg se topi, a to znači samo jedno: stiže nam i pojava od koje se…

Ledeni talas je na pauzi, a tek sad sledi noćna mora! Sneg se topi, a to znači samo jedno: stiže nam i pojava od koje se ježimo, a tek šta će biti s temperaturom...

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za sredu, 14. januar

Dnevni horoskop za sredu, 14. januar

Moj Novi Sad pre 16 minuta
Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Toplije, temperatura do 12 stepeni

Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Toplije, temperatura do 12 stepeni

Beta pre 2 sata
RHMZ: U toku noći oprez zbog poledice, tokom dana pretežno suvo i oblačno

RHMZ: U toku noći oprez zbog poledice, tokom dana pretežno suvo i oblačno

RTV pre 2 sata
Ledeni talas je na pauzi, a tek sad sledi noćna mora! Sneg se topi, a to znači samo jedno: stiže nam i pojava od koje se…

Ledeni talas je na pauzi, a tek sad sledi noćna mora! Sneg se topi, a to znači samo jedno: stiže nam i pojava od koje se ježimo, a tek šta će biti s temperaturom...

Blic pre 4 sati
Sindikat Instituta BioSens: Rektor Madić odbija da verifikuje mandat direktora uprkos sudskoj presudi

Sindikat Instituta BioSens: Rektor Madić odbija da verifikuje mandat direktora uprkos sudskoj presudi

Radio 021 pre 1 dan