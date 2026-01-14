Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Toplije, temperatura do 12 stepeni

U Srbiji će danas biti toplije vreme, sa temperaturom do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro pretežno oblačno i suvo. Pre podne na jugu i zapadu, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje.

Samo u delovima Banata i Podunavlja će biti oblačno tokom celog dana.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od minus četiri stepena do tri, a najviša od četiri na istoku i krajnjem severu Srbije do 12 stepeni na zapadu zemlje.

U Beogradu toplije. Ujutro i pre podne oblačno, posle podne postepeno razvedravanje.

Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od nula do tri stepena, a najviša oko 10.