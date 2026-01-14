Sunčano i toplije

Ujutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, pa će u toku dana biti toplije u većem delu zemlje i sa dužim sunčanim intervalima, dok će se samo na severu i severoistoku zadržati oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -4 do 2 °S, a najviša od 4 do 10 °S.

Četvrtak Umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoizapadni. Najniža temperatura od -2 do 5 °S, a najviša od 7 do 11 °S. Petak Malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok će samo u Timočkoj Krajini biti oblačno. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, uveče i u toku noći u daljem pojačanju. Najniža temperatura od -2 do 4 ° a najviša dnevna od 4 do 10 °S. RHMZ
