Kancelarija za KiM: Napad na dvojicu Srba u Dečanima dokaz koliko su povratnici ugroženi na Kosovu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju ukazala je da je napad na dvojicu Srba, Dejana S. i Radovana M, noćas u Dečanima posledica antisrpske politike Prištine, kojom je, kako kažu, osokoljen albanski ekstremista koji je u njih ispalio rafal metaka samo zato što su Srbi.

U oružanom incidentu u kafiću u Dečanu povređena su dvojica Srba, kao i Albanac advokat D.C, a osumnjičeni za pokušaj ubistva Ismet Zukaj uhapšen je na licu mesta. Iz Kancelarije za KiM navode da su Radovan M. i Dejan S. raseljeni su Srbi sa Kosova još od 1999. godine i da napad na njih pokazuje koliko su srpski povratnici ugroženi na prostoru Kosova kao mete Kurtijeve politike. „Oni su upucani i zadobili su teške povrede samo zato što su Srbi koji su se drznuli da