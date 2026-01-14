Mali Božić: Dan kada treba uneti nešto novo u kuću, jesti med i izbegavati svađe

Danas se obeležava Mali Božić, odnosno početak 2025. godine po julijanskom kalendaru.

Srpska pravoslavna crkva tog dana proslavlja i dva velika praznika – Svetog Vasilija Velikog, koji se slavi kao krsna slava, kao i Obrezanje Gospodnje. Ovaj datum prate brojni narodni običaji i verovanja koja su se vekovima prenosila među vernicima. To je i prvi dan 2025. godine po julijanskom kalendaru, a u crkvenom kalendaru SPC označen je crvenim slovom i kao mrsan dan, piše rts.rs. Danas se slave još dva velika praznika – Obrezanje Isusa Hrista i dan Svetog