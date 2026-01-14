Oštećenja na stubovima nadvožnjaka na Autokomandi, čeka se stručna procena bezbednosti

Na stubovima nadvožnjaka u Bulevaru oslobođenja na Autokomandi uočena su oštećenja, zbog čega je na teren izašla Inspekcija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Oko oštećenih stubova postavljene zaštitne trake. Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ranko Šekularac rekao je za RTS da je inspekcija reagovala odmah po saznanju za slučaj i da je utvrđeno postojanje oštećenja na betonskim i armaturnim delovima konstrukcije, kao što je bilo viđeno na društvenim mrežama. Kako je naveo, u ovom trenutku je preuranjeno donositi zaključke o stabilnosti i bezbednosti nadvožnjaka bez stručne