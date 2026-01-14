Šta je Ana Brnabić odgovorila Toninu Piculi?

Danas pre 38 minuta  |  Danas Online
Šta je Ana Brnabić odgovorila Toninu Piculi?

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, odgovorila je evroposlaniku Toninu Piculi koji je jutros za Novu govorio o dolasku misije EP u Srbiju.

Ana Brnabić je na mreži Iks napisala: Tonino Picula je, nehotice, svojim demantijem, potvrdio apsolutno svaku reč predsednika Srbije Vučića. Aleksandar Vučić i ja smo rekli da ova misija EP u Srbiju dolazi NEPOZVANA. Picula je za TV Nova rekao da nije istina da dolaze „NENAJAVLJENI“. To su dve sasvim različite stvari – dakle, nisu bili pozvani, ali su se sami najavili. Vučić je rekao istinu. S druge strane, Picula kaže da je na programu radila delegacija EU u
