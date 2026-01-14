Debata u studiju Euronews: Odalović i Vukadinović o dolasku delegacije Evropskog parlamenta u Srbiju (video)

Euronews pre 26 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Debata u studiju Euronews: Odalović i Vukadinović o dolasku delegacije Evropskog parlamenta u Srbiju (video)

Misija Evropskog parlamenta boraviće od 22. do 24. januara u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u tom periodu u Davosu, a povodom posete istakao je da delegacija EP dolazi u posetu Beogradu nepozvana. Predsednik Srbije je dodao da će se on u tom periodu sastajati sa važnim ljudima koji žele Srbiji dobro, a ne sa onima koji joj žele loše. Đorđe Vukadinović, politički analitičar i Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica Srbije za Euronews Srbija govorili su o poseti delegacije Evropskog parlamenta.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Mrzitelji Srbije stižu u Beograd": Kakve posledice mogu građani da očekuju od odnosa vlasti prema EU?

"Mrzitelji Srbije stižu u Beograd": Kakve posledice mogu građani da očekuju od odnosa vlasti prema EU?

Radio 021 pre 12 minuta
Brnabić: Poseta evroparlamentaraca jeste najavljena, ali dolaze nepozvani

Brnabić: Poseta evroparlamentaraca jeste najavljena, ali dolaze nepozvani

N1 Info pre 1 sat
„Mrzitelji Srbije stižu u Beograd“, rekao je Vučić: Kakve posledice mogu građani Srbije da očekuju od ovakvog odnosa…

„Mrzitelji Srbije stižu u Beograd“, rekao je Vučić: Kakve posledice mogu građani Srbije da očekuju od ovakvog odnosa predsednika prema EU?

Danas pre 1 sat
Brnabić: Poseta evropalamentaraca jeste najavljena, ali dolaze nepozvani

Brnabić: Poseta evropalamentaraca jeste najavljena, ali dolaze nepozvani

Nedeljnik pre 1 sat
Brnabić: Picula potvrdio da misija Evropskog parlamenta u Beograd dolazi nepozvana, ta misija se sama najavila

Brnabić: Picula potvrdio da misija Evropskog parlamenta u Beograd dolazi nepozvana, ta misija se sama najavila

Euronews pre 1 sat
Brnabić: „Poseta evropalamentaraca jeste najavljena, ali dolaze nepozvani“

Brnabić: „Poseta evropalamentaraca jeste najavljena, ali dolaze nepozvani“

Serbian News Media pre 1 sat
Šta je Ana Brnabić odgovorila Toninu Piculi?

Šta je Ana Brnabić odgovorila Toninu Piculi?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDavosĐorđe Vukadinovićveljko odalovićevropski parlament

Politika, najnovije vesti »

Poslanici završili rad za danas, raspravu o setu pravosudnih zakona nastavljaju sutra

Poslanici završili rad za danas, raspravu o setu pravosudnih zakona nastavljaju sutra

Danas pre 47 minuta
Srpska lista pozvala Prištinu da odloži primenu propisa o vozilima sa ovlašćenjima i prijavi boravka

Srpska lista pozvala Prištinu da odloži primenu propisa o vozilima sa ovlašćenjima i prijavi boravka

Insajder pre 31 minuta
"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude…

"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude nepismen i predlaže zakon"

Blic pre 41 minuta
BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije…

BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije koji je fakultet završio

Nova pre 41 minuta
RTS: Privedene četiri osobe koje su grudvama gađale Anu Bekutu

RTS: Privedene četiri osobe koje su grudvama gađale Anu Bekutu

Nedeljnik pre 42 minuta