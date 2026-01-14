Debata u studiju Euronews: Odalović i Vukadinović o dolasku delegacije Evropskog parlamenta u Srbiju (video)

Misija Evropskog parlamenta boraviće od 22. do 24. januara u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u tom periodu u Davosu, a povodom posete istakao je da delegacija EP dolazi u posetu Beogradu nepozvana. Predsednik Srbije je dodao da će se on u tom periodu sastajati sa važnim ljudima koji žele Srbiji dobro, a ne sa onima koji joj žele loše. Đorđe Vukadinović, politički analitičar i Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica Srbije za Euronews Srbija govorili su o poseti delegacije Evropskog parlamenta.