Debata u studiju Euronews: Odalović i Vukadinović o dolasku delegacije Evropskog parlamenta u Srbiju (video)
Euronews pre 26 minuta | Autor: Euronews Srbija
Misija Evropskog parlamenta boraviće od 22. do 24. januara u Srbiji.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u tom periodu u Davosu, a povodom posete istakao je da delegacija EP dolazi u posetu Beogradu nepozvana. Predsednik Srbije je dodao da će se on u tom periodu sastajati sa važnim ljudima koji žele Srbiji dobro, a ne sa onima koji joj žele loše. Đorđe Vukadinović, politički analitičar i Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica Srbije za Euronews Srbija govorili su o poseti delegacije Evropskog parlamenta.