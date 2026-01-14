Sorensen u Prištini: Imam veliku nadu da će 2026. doneti ono što nije donela 2025.

Specijalni predstavnik EU za dijalog Kosovo–Srbija, Peter Sorensen, izjavio je danas u Prištini da ima veliku nadu da će 2026. doneti ono što nije donela 2025.

On je novinarima, pred sastanak sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani, izjavio da zato započinje radnu godinu službenim putovanjem u Prištinu, a zatim i u Beograd kasnije ove nedelje. Sorensen je rekao da će se sastanak na najvišem nivou između Kosova i Srbije održati u odgovarajuće vreme, naglašavajući da očekuje da će se, kada bude sazvan, obe strane odazvati. Na pitanje novinara o uslovima koje je Kosovo postavilo za povratak na dijalog, on je rekao da će učiniti