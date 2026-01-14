Određen datum parlamentarnih izbora u Mađarskoj: Evo kada konkurencija izlazi na crtu Viktoru Orbanu

Kurir pre 1 sat  |  Fonet)
Predsednik Mađarske Tomas Suljok objavio je danas da će parlamentarni izbori u toj zemlji biti održani u nedelju, 12. aprila. "Pravo na slobodne izbore je ugaoni kamen naše demokratije i ohrabrujem sve da iskoriste svoje pravo", objavio je Suljok na Fejsbuku.

Briselski portal Politiko ocenio je da su prolećni izbori ozbiljan izazov za populističkog premijera Viktora Orbana, koji se, nakon skoro dve decenije na vlasti, suočava sa sve većim kritikama zbog urušavanja demokratije i vladavine prava. Istraživanje javnog mnenja koje je Politiko objavio pokazuje da opoziciona stranka Tisa, koju vodi Peter Mađar, ima podršku 49 odsto, ispred vladajućeg Fidesa Viktora Orbana, kojeg podržava 37 odsto birača. (Kurir.rs/Fonet)
