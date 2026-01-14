Sjajne vesti za Srbiju - sada je sve poznato: Dušan Mandić se vraća u bazen kada bude najvažnije!

Vaterpolisti Crne Gore savladali su Francusku na Evropskom prvenstvu u Beogradu rezultatom 13:12 (3:3, 7:3, 2:2, 1:4).

Crnu Goru je do pobede vodio Balša Vučković sa pet golova, dok su Dušan Matković i Vasilije Radović postigli po dva pogotka. U selekciji Francuske bolji od ostalih je bio Loris Kanova sa pet golova. Crna Gora je vodila tokom celog meča, ali je lošom poslednjom četvrtinom umalo prosula četiri gola prednosti. Nakon ove utakmice poznat je konačan poredak u grupi A. Prva je Mađarska sa maksimalnim devet bodova. Drugoplasirana Crna Gora osvojila je šest, Francuska tri,