Bolomboj u avionu za Milano: Crvena zvezda dobija veliko pojačanje, posle 10 meseci ponovo je tu

Mondo pre 16 minuta  |  Tijana Jevtić
Ekspedicija Crvene zvezde u sredu poslepodne krenula je za Milano, a među putnicima će biti i Džoel Bolomboj.

Srpski predstavnik u 22. kolu Evrolige gostuje italijanskom klubu, a Saša Obradović po prvi put mogao bi da računa na centra kojeg u timu nije bilo skoro godinu dana. Centar je poslednju utakmicu odigrao još 13. marta, upravo protiv milanskog velikana, a deset meseci kasnije mogao bi da upiše prve minute nakon dugotrajnog oporavka od povrede i operacije zgloba. Najveći deo rehabilitacije Bolomboj je proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, uz odobrenje kluba.
