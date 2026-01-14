"Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu": Ivica Dačić o dočeku Srpske nove godine u Čačku

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija identifikovala 11 osoba koje su osumnjičene da su Anu Bekutu, kako kaže, gađali ledenicama i drugim predmetima tokom kocerta na dočeku Srpske nove godine u Čačku. "Policija je identifikovala 11 lica koja su počinila, po našem mišljenju, dela.

Devet lica je gađalo i orkestar i Anu, jedno lice je bacilo plastičnu kantu u restriktivni prostor, a jedno lice je i ušlo u restriktivni prostor. Mi smo to dostavili tužilaštvu i tužilaštvo treba danas da se izjasni da li tu ima dela ili nema dela. Tužioci obično pitaju da li neko hoće privatno da goni počinioce. Šta sad, Ana Bekuta treba privatno da goni ove što su je gađali?", rekao je Dačić gostujući na TV Pink. Prema njegovim rečima, MUP i tužioci su