"Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu": Ivica Dačić o dočeku Srpske nove godine u Čačku

Mondo pre 39 minuta  |  Uroš Matejić
"Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu": Ivica Dačić o dočeku Srpske nove godine u Čačku

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija identifikovala 11 osoba koje su osumnjičene da su Anu Bekutu, kako kaže, gađali ledenicama i drugim predmetima tokom kocerta na dočeku Srpske nove godine u Čačku. "Policija je identifikovala 11 lica koja su počinila, po našem mišljenju, dela.

Devet lica je gađalo i orkestar i Anu, jedno lice je bacilo plastičnu kantu u restriktivni prostor, a jedno lice je i ušlo u restriktivni prostor. Mi smo to dostavili tužilaštvu i tužilaštvo treba danas da se izjasni da li tu ima dela ili nema dela. Tužioci obično pitaju da li neko hoće privatno da goni počinioce. Šta sad, Ana Bekuta treba privatno da goni ove što su je gađali?", rekao je Dačić gostujući na TV Pink. Prema njegovim rečima, MUP i tužioci su
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

IDENTIFIKOVANO 11 OSOBA ZBOG SINOĆNJEG NASILJA NA TRGU, TUŽILAŠTVO NALOŽILO ISTRAGU

IDENTIFIKOVANO 11 OSOBA ZBOG SINOĆNJEG NASILJA NA TRGU, TUŽILAŠTVO NALOŽILO ISTRAGU

Glas Zapadne Srbije pre 24 minuta
Dačić: Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu u Čačku

Dačić: Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu u Čačku

N1 Info pre 1 sat
Nečuveno i necivilizacijisko ponašanje: Oglasio se Dačić nakon incidenta u Čačku - identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu…

Nečuveno i necivilizacijisko ponašanje: Oglasio se Dačić nakon incidenta u Čačku - identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu

RINA pre 1 sat
Dačić: Policija identifikovala 11 osoba koje su ometale koncert Ane Bekute u Čačku

Dačić: Policija identifikovala 11 osoba koje su ometale koncert Ane Bekute u Čačku

Morava info pre 1 sat
Dačić: Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu u Čačku

Dačić: Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu u Čačku

NIN pre 45 minuta
Policija identifikovala 11 osoba koje su ometale koncert Ane Bekute u Čačku, oglasila se i Brnabić

Policija identifikovala 11 osoba koje su ometale koncert Ane Bekute u Čačku, oglasila se i Brnabić

Radio 021 pre 2 sata
Građani protestovali na koncertu Ane Bekute u Čačku, policija identifikovala 11 osoba

Građani protestovali na koncertu Ane Bekute u Čačku, policija identifikovala 11 osoba

In medija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićČačakTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMUPNova godinaAna Bekuta

Politika, najnovije vesti »

Milivojević: Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

Milivojević: Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

N1 Info pre 30 minuta
Vanredno zasedanje Skupštine Srbije - na dnevnom redu set pravosudnih zakona

Vanredno zasedanje Skupštine Srbije - na dnevnom redu set pravosudnih zakona

RTV pre 0 minuta
Vučić: Imam odlične odnose sa Trampom Juniorom i očekujem ga uskoro u Beogradu

Vučić: Imam odlične odnose sa Trampom Juniorom i očekujem ga uskoro u Beogradu

N1 Info pre 35 minuta
Milivojević (DS): Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

Milivojević (DS): Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

Nedeljnik pre 15 minuta
BLOG UŽIVO „Mrdić kao zmija noge krije gde je završio prve dve godine fakulteta“: Poslanika SNS koji predlaže sporne zakone…

BLOG UŽIVO „Mrdić kao zmija noge krije gde je završio prve dve godine fakulteta“: Poslanika SNS koji predlaže sporne zakone, rešetaju pitanjima u Skupštini

Nova pre 35 minuta