Prijava da je pucano na policiju u selu kod Kuršumlije

Kako je potvrđeno za N1, policija u Prokuplju je dobila prijavu da je pucano na pripadnike policije kod sela Parada kod Kuršulmije, kao i da nema povređenih.

RTS nezvanično saznaje da su šumokradice pucale na pripadnike policije Policijske stanice u Kuršumliji i vozača radne mašine za čišćenje snega Šumskog gazdinstva u Kuršumliji. Policajci nisu uzvratili, objavio je RTS, a mediji prenose da u napadu niko nije povređen. Na tom potezu su trenutno prisutne veće policijske snage.