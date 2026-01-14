Privedene četiri osobe osumnjičene da su gađale ledenicama Anu Bekutu

Kako RTS nezvanično saznaje, privedene su četiri osobe, osumnjičene da su tokom dočeka srpske Nove godine na Gradskom trgu u Čačku ledinicama gađale Anu Bekutu.

Policija u Čačku privela je četiri osobe u prostorije PU Čačak, koje se sumnjiče da su sinoć tokom dočeka srpske Nove godine na Gradskom trgu ledinicama gađale estradnu umetnicu Anu Bekutu, kao i članove njenog benda, nezvanično saznaje RTS. Grad Čačak je organizovao doček Nove godine po julijanskom kalendaru na Gradskom trgu na kojem je nastupila pevačica Ana Bekuta sa svojim bendom. Paralelno sa ovim dočekom, dve neformalne grupe građana, "Građani Čačka u