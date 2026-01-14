Tepić: Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je da su pravosudni zakoni koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, "palica za političku odmazdu" a da je cilj tih akata da izvršna vlast "sačuva kontrolu nad pravosuđem".

Tepić je na sednici Skupštine Srbije rekla da Mrdić "glumata nekog reformatora tužilaštva i sudstva, a do juče je otvoreno pretio tužiocima i sudijama". "Govorio je Uglješa da su tužioci 'okrenuli tužilaštvo protiv države', da u Srbiji vlada 'tužilački terorizam', da su neki tužioci i sudije deo 'zajedničkog poduhvata za rušenje ustavnog poretka'. Ove zakone za disciplinovanje pravosuđa nije pisao Uglješa nego oni koji znaju da dolaze na red: Nadstrešnica,