Aleksić: „Izmene pravosudnih zakona služe zaštiti korupcije i zaustavljanju evropskog puta“

Serbian News Media pre 1 sat
Aleksić: „Izmene pravosudnih zakona služe zaštiti korupcije i zaustavljanju evropskog puta“

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić izjavio je danas u Skupštini Srbije da predložene izmene pravosudnih zakona predstavljaju odustajanje od evropskog puta i pokušaj vlasti da pravosuđe pretvori u štit za korupciju i kriminal.

Aleksić je ocenio da dnevni red sednice odslikava kontradiktornu politiku režima, koji s jedne strane predlaže zakone obećane Evropskoj uniji, dok s druge strane sprovodi privatizaciju i politizaciju sudstva. On je istakao da je vlast dve godine odlagala formiranje Komisije za reviziju biračkog spiska, što prema njegovim rečima ukazuje na strah od dokazivanja izbornih manipulacija. Govoreći o kadrovskim rešenjima u tužilaštvu, Aleksić je naveo da vlast nastoji da
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Skupština završila rad za danas: Opozicija tvrdi da vlast pravi „palicu za odmazdu“, SNS da novi zakoni štite Ustav

Skupština završila rad za danas: Opozicija tvrdi da vlast pravi „palicu za odmazdu“, SNS da novi zakoni štite Ustav

Nedeljnik pre 52 minuta
Golubović: Izmene pravosudnih zakona direktan odgovor na otpor u tužilaštvu (VIDEO)

Golubović: Izmene pravosudnih zakona direktan odgovor na otpor u tužilaštvu (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Tepić: Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Tepić: Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

N1 Info pre 1 sat
Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Danas pre 1 sat
Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Radio sto plus pre 1 sat
"Lisice bez krzna? Dobro, znači vole da boli": Prostačka izjava ministra kulture Selakovića na sednici (VIDEO)

"Lisice bez krzna? Dobro, znači vole da boli": Prostačka izjava ministra kulture Selakovića na sednici (VIDEO)

N1 Info pre 4 sati
Naprednjaci reagovali na lisice koje je poslanica ZLF pokušala da unese pre godinu dana: „Očigledno su se prepoznali“

Naprednjaci reagovali na lisice koje je poslanica ZLF pokušala da unese pre godinu dana: „Očigledno su se prepoznali“

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PrivatizacijaEvropska UnijaSkupština SrbijeTužilaštvokorupcijaMiroslav Aleksićnps

Društvo, najnovije vesti »

Ukinuta vanredna situacija u Valjevu

Ukinuta vanredna situacija u Valjevu

Danas pre 43 minuta
Zimsko jutro u Majke Jevrosime

Zimsko jutro u Majke Jevrosime

Danas pre 43 minuta
Da li je vaš posao među njima? Ovo će biti najstresnije industrije u 2026.

Da li je vaš posao među njima? Ovo će biti najstresnije industrije u 2026.

Danas pre 43 minuta
Ništa nas ne sme iznenaditi

Ništa nas ne sme iznenaditi

Danas pre 22 minuta
AMSS: Sneg se ubrzano topi zbog temperature, pa odroni postaju češći

AMSS: Sneg se ubrzano topi zbog temperature, pa odroni postaju češći

Insajder pre 37 minuta