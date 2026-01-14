Aleksić: „Izmene pravosudnih zakona služe zaštiti korupcije i zaustavljanju evropskog puta“

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić izjavio je danas u Skupštini Srbije da predložene izmene pravosudnih zakona predstavljaju odustajanje od evropskog puta i pokušaj vlasti da pravosuđe pretvori u štit za korupciju i kriminal.

Aleksić je ocenio da dnevni red sednice odslikava kontradiktornu politiku režima, koji s jedne strane predlaže zakone obećane Evropskoj uniji, dok s druge strane sprovodi privatizaciju i politizaciju sudstva. On je istakao da je vlast dve godine odlagala formiranje Komisije za reviziju biračkog spiska, što prema njegovim rečima ukazuje na strah od dokazivanja izbornih manipulacija. Govoreći o kadrovskim rešenjima u tužilaštvu, Aleksić je naveo da vlast nastoji da