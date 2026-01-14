BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije koji je fakultet završio

Nova pre 3 sata  |  Autor: Anđela Đokić
BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije…

Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije sazvano je za današnji dan.

Poslanici Skupštine počeće novu vanrednu sednicu o zakonima o tužilaštvima koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić. Ti predlozi su izazvali niz kritika u javnosti jer se njima menjaju nadležnosti sudova i tužilaštava. Poslanici Skupštine Srbije završili su za danas raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi izmena zakona iz oblasti pravosuđa. Rad nastavljaju sutra u 10 časova. Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika
