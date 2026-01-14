BLOG UŽIVO „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije koji je fakultet završio

Nova pre 32 minuta  |  Autor: Anđela Đokić
BLOG UŽIVO „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da…

Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije sazvano je za današnji dan.

Poslanici Skupštine počeće novu vanrednu sednicu o zakonima o tužilaštvima koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić. Ti predlozi su izazvali niz kritika u javnosti jer se njima menjaju nadležnosti sudova i tužilaštava. Ana Brnabić je proglasila pauzu od sat vremena. Uglješa Mrdić se obraća poslanici ZLF Jeleni Jerinić. "Set pravosudnih zakona za razliku od vas, koleginice, koja ste se pojavili na prijavnici sa lisicama, pa vam je policija
