Iran pod pritiskom: hiljade žrtava, protesti širom sveta

Politika pre 1 sat
Iran pod pritiskom: hiljade žrtava, protesti širom sveta

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk pozvao je iranske vlasti da odmah obustave nasilje

Američka grupa za ljudska prava HRANA saopštila je da je potvrdila smrt 2.571 osobe tokom protesta u Iranu, uključujući 2.403 demonstranta, 147 osoba povezanih sa vladom, 12 maloletnika i devet civila koji nisu učestvovali u protestima. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD preduzeti „veoma snažne mere“ ukoliko Iran pogubi demonstrante, nakon navoda da su iranske vlasti izrekle smrtnu kaznu dvadesetšestogodišnjem Erfaniju
(Foto, video) "Spremni smo!" Ogromne razmere krvoprolića u Iranu, bolnice pune ubijenih, Amerikancima stiglo dramatično upozorenje: "Bežite odmah"

Prvi demonstrant koji će biti pogubljen: Brutalna odmazda iranskih vlasti, mladić će biti obešen bez suđenja: "Njegov jedini zločin je što je hteo slobodu"

Protesti u Iranu: Tramp preti Teheranu zbog mogućih pogubljenja, Rusija osuđuje "strano mešanje"

U Iranu broj žrtava porastao na 2.571, među njima maloletnici i civili: Tramp preti "veoma snažnom akcijom"

Tisuće mrtvih u Iranu, režim pojačava represiju

Operacija "Ajaks 2.0": Može li CIA da ponovi puč sa mlađim Pahlavijem u Iranu?

Svet sa strahom gleda u Iran, hoće li danas pogubiti Erfana Soltanija? Tramp opasno zapretio Teheranu

Kran pao na putnički voz, na desetine poginulih

(Foto, video) "Spremni smo!" Ogromne razmere krvoprolića u Iranu, bolnice pune ubijenih, Amerikancima stiglo dramatično upozorenje: "Bežite odmah"

Francuska otvara konzulat na Grenlandu usred tenzija sa SAD

(VIDEO) Kran pao na putnički voz na Tajlandu, najmanje 22 poginulih

Drama u avionu: jake turbulencije pri sletanju iz Abu Dabija, ima povređenih

