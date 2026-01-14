Iran pod pritiskom: hiljade žrtava, protesti širom sveta

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk pozvao je iranske vlasti da odmah obustave nasilje

Američka grupa za ljudska prava HRANA saopštila je da je potvrdila smrt 2.571 osobe tokom protesta u Iranu, uključujući 2.403 demonstranta, 147 osoba povezanih sa vladom, 12 maloletnika i devet civila koji nisu učestvovali u protestima. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD preduzeti „veoma snažne mere“ ukoliko Iran pogubi demonstrante, nakon navoda da su iranske vlasti izrekle smrtnu kaznu dvadesetšestogodišnjem Erfaniju