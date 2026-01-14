Danas su Sveti Vasilije Veliki, Obrezanje Gospodnje i Mali Božić

RTK pre 21 minuta
Danas su Sveti Vasilije Veliki, Obrezanje Gospodnje i Mali Božić

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja tri praznika – slavu Svetog Vasilija Velikog, Obrezanje Gospodnje i narodni praznik Mali Božić.

To je i prvi dan 2026. godine po julijanskom kalendaru, a u crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve označen je crvenim slovom i kao mrsan dan. Svetog Vasilija Velikog mnogi vernici proslavljaju i kao krsnu slavu, a kako se obeležava prvog dana Nove godine po julijanskom kalendaru, odatle i naziv za julijansku Novu godinu – Vasilica. U mnogim krajevima je ostao običaj da se 14. januara ponove mnogi običaji karakteristični za Božić, pa se tako ponovo unosi
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Kragujevčani uz “Riblju čorbu” i vatromet dočekali Srpsku novu godinu (FOTO)

Kragujevčani uz “Riblju čorbu” i vatromet dočekali Srpsku novu godinu (FOTO)

InfoKG pre 26 minuta
Danas slavimo Mali Božić i Svetog Vasilija Velikog: U pirotskim hramovima služen Moleban za blagoslovenu novu godinu

Danas slavimo Mali Božić i Svetog Vasilija Velikog: U pirotskim hramovima služen Moleban za blagoslovenu novu godinu

Pirotske vesti pre 11 minuta
Danas je Sveti Vasilije Veliki, Mali Božić: Mesi se vasilica, unosi Badnjak i ne svađa se

Danas je Sveti Vasilije Veliki, Mali Božić: Mesi se vasilica, unosi Badnjak i ne svađa se

I Love Zrenjanin pre 46 minuta
Kragujevčani uz hitove Riblje čorbe dočekali Srpsku novu godinu

Kragujevčani uz hitove Riblje čorbe dočekali Srpsku novu godinu

Pressek pre 1 sat
SPC danas slavi Obrezanje Gospodnje i Svetog Vasilija Velikog, Mali Božić

SPC danas slavi Obrezanje Gospodnje i Svetog Vasilija Velikog, Mali Božić

Vesti online pre 1 sat
Danas je Mali Božić. Pročitajte narodna verovanja

Danas je Mali Božić. Pročitajte narodna verovanja

Ozon press pre 41 minuta
"Hajde da razgovaramo": Vasilica kao simbol zdravlja i blagostanja na Mali Božić

"Hajde da razgovaramo": Vasilica kao simbol zdravlja i blagostanja na Mali Božić

Euronews pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaBožić

Društvo, najnovije vesti »

Desničarska propaganda iz Rusije širi se Telegramom i do Srbije

Desničarska propaganda iz Rusije širi se Telegramom i do Srbije

Cenzolovka pre 1 minut
„Danas“ dobio podatke od VSS i VST: Vučićev režim za 12 godina zamenio skoro sve sudije i tužioce u Srbiji

„Danas“ dobio podatke od VSS i VST: Vučićev režim za 12 godina zamenio skoro sve sudije i tužioce u Srbiji

Danas pre 22 minuta
Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Beta pre 2 minuta
Od sutra prijave za "Bogojavljensko plivanje 2026" u Zemunu i Batajnici

Od sutra prijave za "Bogojavljensko plivanje 2026" u Zemunu i Batajnici

RTV pre 1 minut
Autoritarni režimi umiru postepeno, zatim naglo, ali Iran još nije stigao dotle: BBC urednik

Autoritarni režimi umiru postepeno, zatim naglo, ali Iran još nije stigao dotle: BBC urednik

BBC News pre 32 minuta