Srećna Srpska nova godina!

RTS pre 5 sati
Širom Srbije dočekana je Nova godina po julijanskom kalendaru. Slavilo se na gradskim trgovima, u ugostiteljskim objektima, ali i u krugu porodica. U Hramu Svetog Save održan je moleban, dok je u Beogradu na vodi organizovan vatromet, igra dronova i laserski efekti.

Srpska pravoslavna crkva, kao i druge crkve koje poštuju julijanski kalendar, dočekale su početak nove 2026. godine, a širom Srbije organizovan je doček. Slavilo se u Nišu, Čačku, Kragujevcu, Beogradu, na Zlatiboru i u brojnim drugim gradovima i turističkim centrima. U Hramu Svetog Save održan je moleban, dok je u Beogradu na vodi organizovan vatromet, igra dronova i laserski efekti. Osim u Srbiji, Nova godina po julijanskom kalendaru dočekana je i u Bosni i
RTV pre 5 sati
Blic pre 5 sati
Kurir pre 5 sati
Telegraf pre 5 sati
Večernje novosti pre 5 sati
Blic pre 7 sati
BosnaČačakNišZlatiborNova godinaKragujevacBeograd na vodi

