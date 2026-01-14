Srećna Srpska nova godina!

Širom Srbije dočekana je Nova godina po julijanskom kalendaru. Slavilo se na gradskim trgovima, u ugostiteljskim objektima, ali i u krugu porodica. U Hramu Svetog Save održan je moleban, dok je u Beogradu na vodi organizovan vatromet, igra dronova i laserski efekti.

Srpska pravoslavna crkva, kao i druge crkve koje poštuju julijanski kalendar, dočekale su početak nove 2026. godine, a širom Srbije organizovan je doček. Slavilo se u Nišu, Čačku, Kragujevcu, Beogradu, na Zlatiboru i u brojnim drugim gradovima i turističkim centrima. U Hramu Svetog Save održan je moleban, dok je u Beogradu na vodi organizovan vatromet, igra dronova i laserski efekti. Osim u Srbiji, Nova godina po julijanskom kalendaru dočekana je i u Bosni i