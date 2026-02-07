Vremenska prognoza za 7. februar: oblačno, s kišom, na planinama sa slabim snegom

Prema vremenskoj prognozi za subotu 7. februar 2026. godine, biće oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa slabim snegom.

Na jugu zemlje duži sunčani intervali. Temperatura bez bitnije promene. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni. U glavnom gradu oblačno sa slabom kišom. Temperatura do 10 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 8. februar, biće pretežno oblačno, ujutru i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Posle podne suvo uz