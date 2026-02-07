Nova najava RHMZ: Sneg moguć u ponedeljak, olujni udari vetra u većini delova Srbije

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Nova najava RHMZ: Sneg moguć u ponedeljak, olujni udari vetra u većini delova Srbije

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je na svom sajtu novu najavu za vremenske izglede u narednih sedam dana.

Kako se navodi, večeras i u toku noći biće pretežno oblačno, na severu zemlje suvo, a u ostalim delovima mestimično sa slabom kišom. U nedelju ujutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno i potpuno oblačno tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Tanjug/Vladimir Sporčić Vetar slab i umeren,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

RHMZ upalio upozorenja! Spremite se, sneg se vraća, ali ne tamo gde ga svi očekuju: Zbog opasne pojave koja "seče", biće nam…

RHMZ upalio upozorenja! Spremite se, sneg se vraća, ali ne tamo gde ga svi očekuju: Zbog opasne pojave koja "seče", biće nam još hladnije

Blic pre 53 minuta
Vremenska prognoza 8. februar 2026.

Vremenska prognoza 8. februar 2026.

RTS pre 58 minuta
Do kraja dana i tokom noći kiša i sneg, evo u kom delu Srbije neće biti padavina: spustiće se i magla

Do kraja dana i tokom noći kiša i sneg, evo u kom delu Srbije neće biti padavina: spustiće se i magla

Telegraf pre 1 sat
Očekuje nas toplije vreme, a onda sledi nagli pad: Čubrilo najavljuje zahlađenje, poznato kada je moguć sneg

Očekuje nas toplije vreme, a onda sledi nagli pad: Čubrilo najavljuje zahlađenje, poznato kada je moguć sneg

Mondo pre 3 sata
Nedelja u Novom Sadu: Oblačno, ali prijatnije temperature

Nedelja u Novom Sadu: Oblačno, ali prijatnije temperature

Radio 021 pre 5 sati
Vremenski preokret u Srbiji: Posle prolećnih 14 stepeni stižu olujna košava i sneg, evo gde će se prvo zabeleti

Vremenski preokret u Srbiji: Posle prolećnih 14 stepeni stižu olujna košava i sneg, evo gde će se prvo zabeleti

Mondo pre 7 sati
U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

IndeksOnline pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Ovaj toskanski gradić sve više osvaja putnike željne mira, termalnih izvora i dobre hrane

Ovaj toskanski gradić sve više osvaja putnike željne mira, termalnih izvora i dobre hrane

Danas pre 1 sat
Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Danas pre 1 sat
Više javno tužilaštvo u Beogradu negoduje zbog tvrdnji tužioca Nenadića

Više javno tužilaštvo u Beogradu negoduje zbog tvrdnji tužioca Nenadića

Radio 021 pre 23 minuta
Manje papira, više klikova: Koliko eUprava zaista olakšava život građanima Srbije

Manje papira, više klikova: Koliko eUprava zaista olakšava život građanima Srbije

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Svaka reč se računa - čak 60 odsto dece žrtve vršnjačkog nasilja

Svaka reč se računa - čak 60 odsto dece žrtve vršnjačkog nasilja

RTS pre 3 minuta