Nova najava RHMZ: Sneg moguć u ponedeljak, olujni udari vetra u većini delova Srbije

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je na svom sajtu novu najavu za vremenske izglede u narednih sedam dana.

Kako se navodi, večeras i u toku noći biće pretežno oblačno, na severu zemlje suvo, a u ostalim delovima mestimično sa slabom kišom. U nedelju ujutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno i potpuno oblačno tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Tanjug/Vladimir Sporčić Vetar slab i umeren,