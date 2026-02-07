Vremenska prognoza 8. februar 2026.

RTS pre 4 sati
Vremenska prognoza 8. februar 2026.

Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana umereno oblačno. Ponegde sa slabom kišom, a na planinama slab sneg. Samo će na severu biti i sunčanih perioda. Zadržava sa ova umereno topla vazdušna masa. Ujutru od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 9 do 14. U Beogradu u nižim delovima grada magla. Tokom dana umereno oblačno i uglavnom suvo. Temperatura do 11 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.02.2026. Nedelja: Ujutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno i potpuno oblačno tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vreme sutra: Umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od devet do 14 stepeni

Vreme sutra: Umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od devet do 14 stepeni

Vesti online pre 32 minuta
Nova najava RHMZ: Sneg moguć u ponedeljak, olujni udari vetra u većini delova Srbije

Nova najava RHMZ: Sneg moguć u ponedeljak, olujni udari vetra u većini delova Srbije

Euronews pre 3 sata
Stiže nam oblačno vreme i vetar olujne jačine, evo gde će biti snega: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Stiže nam oblačno vreme i vetar olujne jačine, evo gde će biti snega: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Mondo pre 2 sata
RHMZ upalio upozorenja! Spremite se, sneg se vraća, ali ne tamo gde ga svi očekuju: Zbog opasne pojave koja "seče", biće nam…

RHMZ upalio upozorenja! Spremite se, sneg se vraća, ali ne tamo gde ga svi očekuju: Zbog opasne pojave koja "seče", biće nam još hladnije

Blic pre 3 sata
Do kraja dana i tokom noći kiša i sneg, evo u kom delu Srbije neće biti padavina: spustiće se i magla

Do kraja dana i tokom noći kiša i sneg, evo u kom delu Srbije neće biti padavina: spustiće se i magla

Telegraf pre 4 sati
Očekuje nas toplije vreme, a onda sledi nagli pad: Čubrilo najavljuje zahlađenje, poznato kada je moguć sneg

Očekuje nas toplije vreme, a onda sledi nagli pad: Čubrilo najavljuje zahlađenje, poznato kada je moguć sneg

Mondo pre 6 sati
Nedelja u Novom Sadu: Oblačno, ali prijatnije temperature

Nedelja u Novom Sadu: Oblačno, ali prijatnije temperature

Radio 021 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Policijska uprava Niš građanima: Ne uplaćujte pozajmice dok ne proverite račune

Policijska uprava Niš građanima: Ne uplaćujte pozajmice dok ne proverite račune

Danas pre 32 minuta
Bivši načelnik UKP Dragan Kecman o slučaju ubistva Slavka Ćuruvije: Upozoren sam da će postupak biti okončan – ili mene neće…

Bivši načelnik UKP Dragan Kecman o slučaju ubistva Slavka Ćuruvije: Upozoren sam da će postupak biti okončan – ili mene neće biti

Danas pre 1 sat
Vozači, oprez! Ogromna stena se sručila na put ka Požegi: Opasnost vreba i zbog ove pojave

Vozači, oprez! Ogromna stena se sručila na put ka Požegi: Opasnost vreba i zbog ove pojave

Blic pre 1 sat
Ako vam stigne ova poruka, ne nasedajte! Policija se hitno oglasila i upozorila građane na opasnu SMS prevaru: Jedan klik je…

Ako vam stigne ova poruka, ne nasedajte! Policija se hitno oglasila i upozorila građane na opasnu SMS prevaru: Jedan klik je dovoljan da izgubite novac

Blic pre 1 sat
"Čuo sam vrisku i video devojčicu kako izvlači sestru iz požara" Porodica Mladenović u Podgorici izgubila sve: "Noćas ne znam…

"Čuo sam vrisku i video devojčicu kako izvlači sestru iz požara" Porodica Mladenović u Podgorici izgubila sve: "Noćas ne znam gde ću..."

Blic pre 37 minuta