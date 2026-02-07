Vremenska prognoza 8. februar 2026.

Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana umereno oblačno. Ponegde sa slabom kišom, a na planinama slab sneg. Samo će na severu biti i sunčanih perioda. Zadržava sa ova umereno topla vazdušna masa. Ujutru od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 9 do 14. U Beogradu u nižim delovima grada magla. Tokom dana umereno oblačno i uglavnom suvo. Temperatura do 11 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.02.2026. Nedelja: Ujutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno i potpuno oblačno tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od