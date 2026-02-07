Do kraja dana i tokom noći kiša i sneg, evo u kom delu Srbije neće biti padavina: spustiće se i magla

Početkom sledeće nedelje ponovo košava

Tokom večeri i noći biće pretežno oblačno, na severu zemlje suvo, a u ostalom delu mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. U drugoј polovini noći i pred naredno јutro u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova se očekuјe smanjenje vidljivosti usled formiranja magle. U nedelju uјutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova