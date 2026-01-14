Vremenska prognoza 15. januar 2026.

U Srbiji pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska sa Mediterana pretežno sunačno, a samo na severu umereno oblačno i tamo je u noći ka petku moguća slaba kiša. Ostajemo pod uticajem toplijeg vazduha koji stiže sa zapada. Ipak, ujutru slab mraz, temperatura od -3 do 5 stepeni, najviša dnevna od 6 do 12. U Beogradu umereno oblačno i toplo za ovaj period godine, do 11 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.01.2026. Četvrtak: Ujutro slab mraz, ponegde i magla. Na severu pretežno oblačno i suvo, u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima. Vetar slab južnih pravaca. Najniža temperatura od -3 do 5 °S, a najviša od 6 °S do 12 °S. U toku noći ka petku u Vojvodini mestimično slaba kiša. Upozorenje: Otapanje snežnog pokrivača , verovatnoća 95%. 16.01.2026. Petak: Na severu i