Vremenska prognoza 15. januar 2026.

RTS pre 27 minuta
Vremenska prognoza 15. januar 2026.

U Srbiji pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska sa Mediterana pretežno sunačno, a samo na severu umereno oblačno i tamo je u noći ka petku moguća slaba kiša. Ostajemo pod uticajem toplijeg vazduha koji stiže sa zapada. Ipak, ujutru slab mraz, temperatura od -3 do 5 stepeni, najviša dnevna od 6 do 12. U Beogradu umereno oblačno i toplo za ovaj period godine, do 11 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.01.2026. Četvrtak: Ujutro slab mraz, ponegde i magla. Na severu pretežno oblačno i suvo, u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima. Vetar slab južnih pravaca. Najniža temperatura od -3 do 5 °S, a najviša od 6 °S do 12 °S. U toku noći ka petku u Vojvodini mestimično slaba kiša. Upozorenje: Otapanje snežnog pokrivača , verovatnoća 95%. 16.01.2026. Petak: Na severu i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju i do pet sati

Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju i do pet sati

RTV pre 1 sat
U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

RTS pre 1 sat
Privremena obustava isporuke toplotne energije

Privremena obustava isporuke toplotne energije

Valjevska posla pre 1 sat
Malo proleće usred zime: U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, ovo je bio najtopliji grad danas u Srbiji

Malo proleće usred zime: U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, ovo je bio najtopliji grad danas u Srbiji

Dnevnik pre 1 sat
Građani ovog srpskog grada su ostali bez grejanja: nadležni apeluju na strpljenje

Građani ovog srpskog grada su ostali bez grejanja: nadležni apeluju na strpljenje

Telegraf pre 1 sat
Samo jedno mesto u Srbiji u minusu, dok ostatak uživa u porastu temperature: Evo gde je danas bilo najtoplije

Samo jedno mesto u Srbiji u minusu, dok ostatak uživa u porastu temperature: Evo gde je danas bilo najtoplije

Telegraf pre 1 sat
Temperatura ponovo ide u minus, evo i kada! Vetar će imati olujne udare: Otkrivamo da li se očekuje i sneg

Temperatura ponovo ide u minus, evo i kada! Vetar će imati olujne udare: Otkrivamo da li se očekuje i sneg

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Važna edukacija u oblasti krptovaluta za pametno ulaganje

Važna edukacija u oblasti krptovaluta za pametno ulaganje

RTV pre 22 minuta
Glumačke zvezde stižu u Arenu 29. januara: Ulaznice za premijeru filma "Svadba" su u prodaji

Glumačke zvezde stižu u Arenu 29. januara: Ulaznice za premijeru filma "Svadba" su u prodaji

Moj Novi Sad pre 2 minuta
Vremenska prognoza 15. januar 2026.

Vremenska prognoza 15. januar 2026.

RTS pre 27 minuta
Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju i do pet sati

Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju i do pet sati

RTV pre 1 sat
Bunar na Štrandu će posle 18 godina biti vraćen u sistem vodosnabdevanja

Bunar na Štrandu će posle 18 godina biti vraćen u sistem vodosnabdevanja

RTV pre 1 sat