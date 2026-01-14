Vučić posle razgovora sa Bin Zajedom: Već znam ko će biti partner NIS-a

RTS pre 3 minuta
Vučić posle razgovora sa Bin Zajedom: Već znam ko će biti partner NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom u Abu Dabiju. Posle razgovora rekao je da već zna ko će biti partner NIS-u, ali da to ne može sada da saopšti.

"Verujem da ćemo do maja imati otvorenu direktnu avio-liniju do Abu Dabija" Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važne razgovore sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom o saradnji i svim pitanjima koji su od ogromnog značaja za našu zemlji i najavio da će do maja biti otvorena nova direktna avio linija Beograd - Abu Dabi. "Izuzetno važni razgovori za Srbiju, razgovarali smo o svim sferama društvenog života o svemu što je
Blic pre 3 minuta
RTV pre 23 minuta
NIN pre 33 minuta
Beta pre 34 minuta
Vesti online pre 13 minuta
Nova pre 38 minuta
Euronews pre 48 minuta
Ključne reči

Aleksandar VučićAerodromPredsednik SrbijeŠeikAbu Dabi

Nova pre 3 minuta
RTS pre 3 minuta
Blic pre 3 minuta
NIN pre 3 minuta
Euronews pre 4 minuta