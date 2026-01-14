Ruski zvaničnici: Jedna osoba poginula u ukrajinskom napadu na fabriku u Rostovu na Donu

Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u napadu ukrajinskog drona na neidentifikovani industrijski objekat u Rostovu na Donu, saopštili su danas zvaničnici.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar rekao je da su četiri osobe, uključujući četvorogodišnje dete, povređene kada su delovi oborenih dronova oštetili njihove stanove, dok su spasioci pronašli telo muškarca tokom čišćenja ruševina, prenosi agencija Rojters (Reuters). Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana uništila 25 ukrajinskih dronova iznad Rostovske oblasti tokom noći i 23 iznad drugih ruskih regiona i Krimskog