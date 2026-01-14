Objavljeni detalji razgovora u Vašingtonu: Danska nije uspela da ubedi Trampa da odustane od Grenlanda

Danska i Grenland su spremni da konstruktivno razmotre sve zahteve Sjedinjenih Američkih Država u oblasti bezbednosti, izjavio je šef danskog Ministarstva spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen.

On je istakao da se stavovi Danske i Grenlanda i dalje razlikuju od pozicije SAD, uprkos razgovorima koji su u toku sa Vašingtonom. Narušavanje teritorijalnog integriteta Danske i Grenlanda bilo bi potpuno neprihvatljivo, istakao je šef danske diplomatije. Po njegovim rečima, Danskoj nije pošlo za rukom da ubedi Sjedinjene Američke Države da odustanu od nastojanja da zavladaju Grenlandom. Rasmusen je priznao da ne zna da li će na kraju biti moguće otkloniti