Objavljeni detalji razgovora u Vašingtonu: Danska nije uspela da ubedi Trampa da odustane od Grenlanda

Sputnik pre 39 minuta
Objavljeni detalji razgovora u Vašingtonu: Danska nije uspela da ubedi Trampa da odustane od Grenlanda

Danska i Grenland su spremni da konstruktivno razmotre sve zahteve Sjedinjenih Američkih Država u oblasti bezbednosti, izjavio je šef danskog Ministarstva spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen.

On je istakao da se stavovi Danske i Grenlanda i dalje razlikuju od pozicije SAD, uprkos razgovorima koji su u toku sa Vašingtonom. Narušavanje teritorijalnog integriteta Danske i Grenlanda bilo bi potpuno neprihvatljivo, istakao je šef danske diplomatije. Po njegovim rečima, Danskoj nije pošlo za rukom da ubedi Sjedinjene Američke Države da odustanu od nastojanja da zavladaju Grenlandom. Rasmusen je priznao da ne zna da li će na kraju biti moguće otkloniti
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Uživo Danci ne popuštaju, neće da se bude uz Trampove pretnje! Sad i Nemačka šalje vojnike na Grenland! (foto, video)

Uživo Danci ne popuštaju, neće da se bude uz Trampove pretnje! Sad i Nemačka šalje vojnike na Grenland! (foto, video)

Kurir pre 14 minuta
Rasmusen: SAD ne moraju da preuzmu Grenland, nova bezbednosna situacija na Arktiku zahteva odgovor

Rasmusen: SAD ne moraju da preuzmu Grenland, nova bezbednosna situacija na Arktiku zahteva odgovor

Euronews pre 13 minuta
Trampe, pazi šta radiš, jer ako napadneš... Opasna poruka upozorenja

Trampe, pazi šta radiš, jer ako napadneš... Opasna poruka upozorenja

B92 pre 14 minuta
Danska objavila da širi vojno prisustvo na Grenlandu u saradnji sa saveznicima iz NATO

Danska objavila da širi vojno prisustvo na Grenlandu u saradnji sa saveznicima iz NATO

Nedeljnik pre 54 minuta
Trilateralni sastanak o Grenlandu završen nakon 50 minuta

Trilateralni sastanak o Grenlandu završen nakon 50 minuta

Newsmax Balkans pre 1 sat
Pala i kritika na dansko upravljanje Vens i Rubio sa zvaničnicima Danske i Grenlanda. Sastanak je završen, a trajao je manje…

Pala i kritika na dansko upravljanje Vens i Rubio sa zvaničnicima Danske i Grenlanda. Sastanak je završen, a trajao je manje od sat vremena (foto/video)

Dnevnik pre 59 minuta
"Tramp i dalje da osvoji Grenland": Propao prvi sastanak u Vašingtonu, Danci se obratili na ulici (foto)

"Tramp i dalje da osvoji Grenland": Propao prvi sastanak u Vašingtonu, Danci se obratili na ulici (foto)

Mondo pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonDanskaGrenlandsvet

Svet, najnovije vesti »

Francuska vlada preživela dva glasanja o nepoverenju

Francuska vlada preživela dva glasanja o nepoverenju

Danas pre 14 minuta
„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću u logu u gušenju protesta u Iranu?

„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću u logu u gušenju protesta u Iranu?

Danas pre 9 minuta
Američka vojna intervencija u Iranu moguća u naredna 24 sata, tvrde izvori Rojtersa

Američka vojna intervencija u Iranu moguća u naredna 24 sata, tvrde izvori Rojtersa

Danas pre 59 minuta
Zelenski uvodi vanredno stanje! Hitno se oglasio dramatičnom porukom: "Posledice su ozbiljne"

Zelenski uvodi vanredno stanje! Hitno se oglasio dramatičnom porukom: "Posledice su ozbiljne"

Blic pre 49 minuta
Nemačka avio-kompanija naredila hitnu evakuaciju zaposlenih iz Izraela: Lufthansa otkazuje sve letove

Nemačka avio-kompanija naredila hitnu evakuaciju zaposlenih iz Izraela: Lufthansa otkazuje sve letove

Blic pre 39 minuta