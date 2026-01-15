Globalna prodaja Audija manja za 2,9 odsto

Globalna prodaja Audija pala je 2,9 odsto, na 1,62 miliona jedinica, ali u svakom mesecu od septembra prodaja je rasla u međugodišnjem poređenju.

U poslednjem tromesečju, isporuka je sa 447.786 automobila bila u plusu 2,8 odsto. Rast je podstakla prodaja električnih automobila, koja je 2025. porasla 36 odsto, na 223.000. „Želimo da tu trajektoriju zadržimo i ove godine,“ rekao je direktor prodaje Marko Šubert (Marco Schubert), piše DPA. Audi se sa velikim izazovom suočio na američkom tržištu, sa prodajom 202.143 automobila, odnosno minus 12,2 odsto u poređenju sa 2024. Za razliku od rivala poput BMW, Audi u