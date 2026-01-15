Inflacija se smiruje zbog slabe privrede, a ne zdravog rasta: Šta to znači za cene u 2026. godini?

Biznis.rs pre 3 sata  |  Marija Jovanović
Inflacija se smiruje zbog slabe privrede, a ne zdravog rasta: Šta to znači za cene u 2026. godini?

Statistički podaci ukazuju na sve veće ekonomsko raslojavanje

Prosečna godišnja inflacija u Srbiji tokom 2025. godine iznosila je 3,8 odsto, dok su potrošačke cene u decembru bile za 2,7 procenata više nego u istom mesecu prethodne godine, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iako zvanična statistika ukazuje na smirivanje inflatornih pritisaka, građani i dalje osećaju poskupljenja, naročito u svakodnevnoj potrošnji, a pojedini zvanični podaci ukazuju i na sve veće ekonomsko raslojavanje među
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

RZS: Promet u industriji u novembru veći za 1,2 odsto nego pre godinu dana

RZS: Promet u industriji u novembru veći za 1,2 odsto nego pre godinu dana

Blic pre 37 minuta
Broj izdatih građevinskih dozvola i dalje u padu

Broj izdatih građevinskih dozvola i dalje u padu

Nova ekonomija pre 1 sat
RZS: U Srbiji u novembru izdate 2.724 građevinske dozvole, 3,1 odsto manje nego u novembru 2024.

RZS: U Srbiji u novembru izdate 2.724 građevinske dozvole, 3,1 odsto manje nego u novembru 2024.

Forbes pre 2 sata
U Srbiji u novembru 2025. izdate 2.724 građevinske dozvole

U Srbiji u novembru 2025. izdate 2.724 građevinske dozvole

RTK pre 2 sata
RZS: U Srbiji u novembru izdate 2.724 građevinske dozvole, 3,1 odsto manje nego u novembru 2024. godine

RZS: U Srbiji u novembru izdate 2.724 građevinske dozvole, 3,1 odsto manje nego u novembru 2024. godine

Serbian News Media pre 2 sata
U novembru 3,1% manje građevinskih dozvola nego godinu ranije

U novembru 3,1% manje građevinskih dozvola nego godinu ranije

Ekapija pre 4 sati
Broj izdatih građevinskih dozvola u padu: Najviše se grade stanovi od 62 kvadrata

Broj izdatih građevinskih dozvola u padu: Najviše se grade stanovi od 62 kvadrata

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaZavod za statistikusrbijaprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Dodeljen ugovor za sanaciju železničkih stanica Novi Sad, Subotica i Bačka Topola: Vlasnik izabrane firme radio na pruzi do…

Dodeljen ugovor za sanaciju železničkih stanica Novi Sad, Subotica i Bačka Topola: Vlasnik izabrane firme radio na pruzi do Mađarske

Forbes pre 7 minuta
Statistička ulepšavanja i stvarnost: Decembarski minus u državnoj kasi 1,6 milijardi evra

Statistička ulepšavanja i stvarnost: Decembarski minus u državnoj kasi 1,6 milijardi evra

Vreme pre 6 minuta
EU smanjila plaćanja za ruski plin na najnižu razinu u pet godina

EU smanjila plaćanja za ruski plin na najnižu razinu u pet godina

SEEbiz pre 6 minuta
Ledo stekao međunarodno priznati AEO status

Ledo stekao međunarodno priznati AEO status

SEEbiz pre 6 minuta
"Nismo još na cilju"! Đedović sa Sijartom o sudbini NIS-a: MOL nema skrivene namere

"Nismo još na cilju"! Đedović sa Sijartom o sudbini NIS-a: MOL nema skrivene namere

Blic pre 6 minuta