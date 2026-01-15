Inflacija se smiruje zbog slabe privrede, a ne zdravog rasta: Šta to znači za cene u 2026. godini?

Statistički podaci ukazuju na sve veće ekonomsko raslojavanje

Prosečna godišnja inflacija u Srbiji tokom 2025. godine iznosila je 3,8 odsto, dok su potrošačke cene u decembru bile za 2,7 procenata više nego u istom mesecu prethodne godine, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iako zvanična statistika ukazuje na smirivanje inflatornih pritisaka, građani i dalje osećaju poskupljenja, naročito u svakodnevnoj potrošnji, a pojedini zvanični podaci ukazuju i na sve veće ekonomsko raslojavanje među