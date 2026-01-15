Bez struje delovi 3 opštine u Beogradu: Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Elektrodistribucija Srbije za danas, 15. januar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u delovima tri beogradske opštine.

Proverite da li je i vaša ulica na spisku. Isključenja struje obuhvatiće danas delove tri beogradske opštine: OVDE POGLEDAJTE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICE ISKLJUČENJA STRUJE Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja. Iz JKP