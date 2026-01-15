(Video) Nižu se udesi u Beogradu, ovo je šesti od jutros! Kamion sleteo sa autoputa i udario u bankinu: Stvari rasute svuda po putu

Blic pre 4 sati
(Video) Nižu se udesi u Beogradu, ovo je šesti od jutros! Kamion sleteo sa autoputa i udario u bankinu: Stvari rasute svuda po…

Šleper je sleteo s puta, udario u bankinu i rasuo teret po kolovozu Na deonici autoputa dolazi do zastoja u saobraćaju Na teritoriji Beograda od jutros dogodilo se pet saobraćajnih nesreća, uglavnom zbog poledice na kolovozu, bilo je povređenih i nastradalih, a pre nekoliko minuta dogodila se i šesta - autoputu pre Vrčina u smeru ka Nišu.

Kamion, odnosno šleper koji je bio pun stvari sleteo je iz svoje trake i udario u bankinu. Zbog siline udaraca, stvari iz prikolice kamiona su izletele i završile razbacane svuda po putu. Prilikom sudara desna strana kamiona je potpuno oštećena. Kako prenosi stranica 192.rs, na tom delu puta stvaraju se zastoji, te se vozačima savetuje dodatan oprez, pogotovo zbog leda i poledice koji su stvaraju na kolovozu. Još uvek nema informacija da li je neko od učesnik u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto) Sudar cisterne s gorivom i kombija u Sloveniji: Jedna osoba poginula, dve povređene, oba vozila se zapalila

(Foto) Sudar cisterne s gorivom i kombija u Sloveniji: Jedna osoba poginula, dve povređene, oba vozila se zapalila

Newsmax Balkans pre 2 sata
Nižu se udesi u Beogradu: Kamion sleteo s puta i udario u bankinu VIDEO

Nižu se udesi u Beogradu: Kamion sleteo s puta i udario u bankinu VIDEO

B92 pre 3 sata
„Vozač u autu se ne pomera“: Žena bila očevidac nesreće u Boleču u kojoj je stradao muškarac, a osmoro povređenih

„Vozač u autu se ne pomera“: Žena bila očevidac nesreće u Boleču u kojoj je stradao muškarac, a osmoro povređenih

Nova pre 4 sati
(Foto, video) "Pežo" zgužvan kao konzerva, poginuo vozač Jezivi prizor na mestu stravične nesreće na Smederevskom putu: Osam…

(Foto, video) "Pežo" zgužvan kao konzerva, poginuo vozač Jezivi prizor na mestu stravične nesreće na Smederevskom putu: Osam osoba povređeno!

Blic pre 4 sati
(VIDEO) Sudar kombija i cisterne u Sloveniji, vozila se zapalila: Jedna osoba poginula, dve povređene

(VIDEO) Sudar kombija i cisterne u Sloveniji, vozila se zapalila: Jedna osoba poginula, dve povređene

N1 Info pre 5 sati
U dve saobraćajne nesreće na području Beograda poginule dve osobe, više povređeno

U dve saobraćajne nesreće na području Beograda poginule dve osobe, više povređeno

Serbian News Media pre 4 sati
FOTO VIDEO Teška nesreća u Sloveniji, eksplodirala cisterna, ima poginulih

FOTO VIDEO Teška nesreća u Sloveniji, eksplodirala cisterna, ima poginulih

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Balkan, najnovije vesti »

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS, ali će ponovo biti predložen za mandatara

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS, ali će ponovo biti predložen za mandatara

N1 Info pre 6 minuta
Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Beta pre 32 minuta
Hoće li ruski gas teći novim gasovodom u RS?

Hoće li ruski gas teći novim gasovodom u RS?

Slobodna Evropa pre 41 minuta
Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Radio sto plus pre 12 minuta
Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

RTS pre 32 minuta