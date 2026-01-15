Vojska EU stiže na Grenland, spremaju se za odbranu od Rusije i Kine?! O Trampu niko ni da bekne, Britanija potvrdila njegove strahove od istočnih sila

Prema pisanju evropskih medija, Francuska, Nemačka, Švedska, Norveška i Velika Britanija, poslale su danas svoju vojsku i naoružanje na Grenland.

Teritorija koju nedeljama javno priželjkuje američki predsednik Donald Tramp, od mirnog ostrva mutirala je u epicentar svetske politike. Sada, Grenland može sebi da pripiše da je postao zadnja stanica za brojnu vojsku evropskih sila. Prisustvo vojnog osoblja i tehnike najavljeno je prethodnog dana, a reč je o izviđačkoj misiji koja je, prema navodima francuskog ministarstva odbrane, deo danske vežbe "Artička izdržljivost". "Prvi francuski vojni elementi već su na