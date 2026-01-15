Rojters: Samo jedan od pet Amerikanaca podržava Trampovu pretenziju na Grenland

NIN pre 20 minuta  |  Beta
Samo 17 odsto Amerikanaca odobrava napore predsednika Donalda Trampa da preuzme Grenland, a velika većina i demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju tog ostrva, pokazala je anketa Rojtersa i Ipsosa.

Anketa je pokazala široko rasprostranjenu zabrinutost zbog Trampovih pretnji upućenih NATO savezniku Danskoj u vezi sa Grenlandom, koji je već vekovima danska teritorija. Donald Tramp je rekao da je Grenland od ključnog značaja za bezbednost SAD i da Vašington mora da ga poseduje kako bi se u budućnosti sprečilo da Rusija ili Kina zauzmu ovu strateški važnu teritoriju, bogatu prirodnim resursima. Zvaničnici Bele kuće razmatrali su različite planove za stavljanje
