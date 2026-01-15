Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o aneksiji tog ostrva

Novo istraživanje javnog mnjenja pokazuje da samo 17 odsto Amerikanaca podržava plan predsednika SAD Donalda Trampa za preuzimanje Grenlanda, a značajna većina glasača i demokrata i republikanaca protivi se aneksiji vojnom silom, piše britanski list Gardijan.

Većina ispitanika, u anketi koju su sproveli novinska agencija Rojters i agencija za istraživanje javnog mnjenja Ipsos, protivi se preuzimanju Grenlanda. Pripajanje poluautonomnog ostrva, koje se nalazi u okviru Danske, ne odobrava 47 odsto ispitanih Amerikanaca, dok 35 odsto kaže da nije opredeljeno. Samo četiri odsto ispitanih Amerikanaca, samo jedan na svakih 10 pristalica republikanaca i gotovo nijedan pristalica demokrata, reklo je da bi bila "dobra ideja" da