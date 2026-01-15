Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o aneksiji tog ostrva

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o…

Novo istraživanje javnog mnjenja pokazuje da samo 17 odsto Amerikanaca podržava plan predsednika SAD Donalda Trampa za preuzimanje Grenlanda, a značajna većina glasača i demokrata i republikanaca protivi se aneksiji vojnom silom, piše britanski list Gardijan.

Većina ispitanika, u anketi koju su sproveli novinska agencija Rojters i agencija za istraživanje javnog mnjenja Ipsos, protivi se preuzimanju Grenlanda. Pripajanje poluautonomnog ostrva, koje se nalazi u okviru Danske, ne odobrava 47 odsto ispitanih Amerikanaca, dok 35 odsto kaže da nije opredeljeno. Samo četiri odsto ispitanih Amerikanaca, samo jedan na svakih 10 pristalica republikanaca i gotovo nijedan pristalica demokrata, reklo je da bi bila "dobra ideja" da
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Blic pre 2 sata
Kristerson: Švedska šalje grupu oficira na Grenland

Kristerson: Švedska šalje grupu oficira na Grenland

Politika pre 2 sata
Čovek od poverenja Zelenskog, protivnik Jermaka, glavni kontakt sa ovim Trampovim čovekom: Evo ko je - Mihailo Fedorov…

Čovek od poverenja Zelenskog, protivnik Jermaka, glavni kontakt sa ovim Trampovim čovekom: Evo ko je - Mihailo Fedorov, najmlađi ministar odbrane u istoriji Ukrajine

Blic pre 4 sati
"Osoba koja je odavala informacije je u zatvoru" Otkrivala poverljive činjenice o operaciji u Venecueli, oglasio se Tramp…

"Osoba koja je odavala informacije je u zatvoru" Otkrivala poverljive činjenice o operaciji u Venecueli, oglasio se Tramp: "Možda postoje i drugi..."

Blic pre 3 sata
Tramp: Preuzimanje Grenlanda neophodno i za američku i za evropsku nacionalnu bezbednost

Tramp: Preuzimanje Grenlanda neophodno i za američku i za evropsku nacionalnu bezbednost

Danas pre 4 sati
(Video) Došao Trampu na prag, a on ga izrešetao ponižavajućim komentarima: Stigao ekspresan odgovor iz Danske zbog Grenlanda…

(Video) Došao Trampu na prag, a on ga izrešetao ponižavajućim komentarima: Stigao ekspresan odgovor iz Danske zbog Grenlanda: "Je l vi znate šta je njihova odbrana?! Pseće sanke"

Blic pre 4 sati
Ministar spoljnih poslova Danske posle sastanka u Beloj kući: Sa SAD imamo fundamentalna neslaganja oko sudbine Grenlanda

Ministar spoljnih poslova Danske posle sastanka u Beloj kući: Sa SAD imamo fundamentalna neslaganja oko sudbine Grenlanda

Danas pre 5 sati

Ključne reči

RojtersGardijanDanskaGrenlandIPSOSDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Kurir pre 11 minuta
Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o…

Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o aneksiji tog ostrva

Kurir pre 1 sat
SAD od 21. januara prekidaju obradu imigracionih viza stanovnika 75 zemalja, uključujući i zemlje Balkana

SAD od 21. januara prekidaju obradu imigracionih viza stanovnika 75 zemalja, uključujući i zemlje Balkana

Danas pre 2 sata
Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Blic pre 2 sata
Pariz povukao crvenu liniju: Britanskim aktivistima zabranjen ulazak zbog napada na migrantske čamce!

Pariz povukao crvenu liniju: Britanskim aktivistima zabranjen ulazak zbog napada na migrantske čamce!

Kurir pre 2 sata