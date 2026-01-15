Tramp brutalno zapretio režimu u Teheranu: "Ako nastavite sa ubijanjem demonstranata..."

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Tramp brutalno zapretio režimu u Teheranu: "Ako nastavite sa ubijanjem demonstranata..."

Bela kuća se zvanično oglasila o situaciju u Iranu.

Oštro su zapretili režimu u Teheranu ukoliko nastave sa ubijanjem demonstranata. "Iran će se suočiti sa strašnim posledicama ako se ubijanje demonstranata nastavi. Predsednik Tramp je komunicirao sa iranskim režimom i zapretio im je posledicama ako nastave da ubijaju ljude", saopštila je portparolka Bele kuće Kerolin Lajt, prenosi " Skaj Njuz". Otkrila je i da je otkazana egzekucija oko 800 iranskih demonstranata. Američki predsednik Donald Tramp je to posebno
Ključne reči

IranTeheranBela kućaDonald Tramp

