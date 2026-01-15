SSP Čačak: Nastup Ane Bekute simbol pogrešnih prioriteta gradske vlasti

ČAČAK – Predsednica Gradskog odbora SSP u Čačku Snežana Trifunović saopštila je da je pevačicu narodne muzike Anu Bekutu u utorak uveče dočekao “gnevni narod uz grudve i jaja“, dok je onih koji su došli da gledaju taj koncert bila “tek šačica“.

Ona je podsetila da je za ovaj koncert iz gradskog budžeta “plaćeno 40.000 evra“, ocenivši da je način obeležavanja Srpske Nove godine pokazatelj pogrešnih prioriteta gradske vlasti. Prema njenoj oceni, neprimereno je organizovati skupe javne proslave u trenutku kada, kako tvrdi, još uvek nema odgovora za pad nadstrešnice i stradanje nedužnih ljudi, dok je životni standard građana na niskom nivou, a kriminal i korupcija, kako navode, i dalje prisutni u društvu.