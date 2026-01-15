(VIDEO) Sudar kombija i cisterne u Sloveniji, vozila se zapalila: Jedna osoba poginula, dve povređene

N1 Info pre 32 minuta  |  N1 Slovenija
Na štajerskom autoputu u smeru ka Ljubljani jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali kombi i cisterna kompanije Petrol, a oba vozila su se zapalila.

Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u toj nesreći. Štajerski autoput je između petlji Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug zatvoren u oba smera, prenosi N1 Slovenija. Požar je ugašen ubrzo posle 10 časova, potvrdio je za N1 David Prelog, komandant Vatrogasne jedinice Slovenska Bistrica. „Uspeli smo brzo da stavimo požar pod kontrolu, ali je situacija na terenu bila opasna, jer je u rezervoaru bilo više od 30.000 litara goriva“, objasnio je. Na licu
