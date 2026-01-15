(Foto) Sudar cisterne s gorivom i kombija u Sloveniji: Jedna osoba poginula, dve povređene, vozila se zapalila

Newsmax Balkans pre 24 minuta
(Foto) Sudar cisterne s gorivom i kombija u Sloveniji: Jedna osoba poginula, dve povređene, vozila se zapalila

Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći, kada su se na štajerskom auto-putu u smeru ka Ljubljani, sudarili kombi i cisterna sa gorivom.

Od siline udara oba vozila su se zapalila. Na mesto nesreće su veoma brzo stigli vatrogasci, a saobraćaj tom deonicom autoputa je zatvoren za saobraćaj, prenosi STA. Prema prvim policijskim informacijama, vozač cisterne je vozio u pravcu Maribora kada se cisterna prevrnula i skliznula na drugu kolovoznu traku, onu u pravcu Ljubljane. Iz tog pravca je došao kombi i udario u cisternu. Foto: Tanjug/STA Foto: Tanjug/STA Foto: Tanjug/STA Foto: Tanjug/STA David Prelog,
