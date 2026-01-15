Tramp: Zelenski glavna prepreka postizanju sporazuma, a ne Putin

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski glavna prepreka rešavanju četvorogodišnjeg rata u Ukrajini, a da to nije Rusija.

Kako je ocenio u intervjuu za Rojters, predsednik Rusije Vladimir Putin "spreman je da napravi dogovor". Međutim, na pitanje u čemu je zastoj, Tramp je odgovorio: "Zelenski." "Mislim da je Ukrajina manje spremna da postigne dogovor. Moramo da nateramo predsednika Zelenskog da se složi sa tim", rekao je Donald Tramp. Prošle sedmice predsednik Ukrajine je rekao da Kijev nikada neće biti prepreka miru. Volodimir Zelenski isključuje bilo kakve teritorijalne ustupke