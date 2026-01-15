Podmićivanje poslanika – da li je Julija Timošenko pretnja Zelenskom; Moskva proteruje britanskog diplomatu

RTS pre 39 minuta
Rat u Ukrajini – 1.422. dan. Glavna prepreka rešavanju četvorogodišnjeg rata je Volodimir Zelenski, a ne Vladimir Putin, rekao je američki lider Donald Tramp. To je, poručuje Kremlj, "zaista tačno".

Špigel: Nemački savezni sud pripisao Ukrajini napad na Severni tok Najviši nemački krivični sud presudio je da osumnjičeni saboter gasovoda Severni tok ostane u pritvoru, a taj napad pripisao je Ukrajini, objavio je Špigel. Po prvi put, nemački sud je javno komentarisao navodnu pozadinu napada na pomenuti cevovod, navodi medij. "Eksplozije na gasovodima su vrlo verovatno izazvane u ime strane države", naveo je Savezni sud pravde (BGH) u presudi od 10. decembra,
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski odbacio Trampovu tvrdnju da je Ukrajina prepreka miru; Moskva proteruje britanskog diplomatu

RTV pre 9 minuta
Tramp: Prepreka postizanju sporazuma je Zelenski, a ne Putin

Radio 021 pre 24 minuta
Eksplozija u zgradi policije, 4 osobe u kritičnom stanju: Evakuisano više od 200 ljudi u Rusiji (foto)

Mondo pre 19 minuta
Eksplozija granate u centru za obuku MUP u Rusiji: Osamnaest ljudi hospitalizovano

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Sibiha: Na posebnom sastanku OEBS-a razmatrani ruski napadi

Politika pre 24 minuta
Rusija: eksplozija granate u centru za obuku MUP-a,

Politika pre 59 minuta
"Problem je Zelenski": Tramp o Ukrajini i navodnoj spremnosti Putina za dogovor

Insajder pre 1 sat
Vlada češkog tajkuna Andreja Babiša dobila poverenje parlamenta

Danas pre 14 minuta
Ukrajina izvela napad na Severni tok. Najviši nemački krivični sud doneo odluku: Glavni saboter ostaje u pritvoru!

Blic pre 4 minuta
Šta Ukrajina može da očekuje od novog ministra odbrane?

Danas pre 9 minuta
Tramp ipak dobio Nobelovu nagradu za mir. Šok na sastanku opozicione venecuelanske liderke i predsednika SAD: "To je znak…

Tramp ipak dobio Nobelovu nagradu za mir. Šok na sastanku opozicione venecuelanske liderke i predsednika SAD: "To je znak priznanja za njegovu posvećenost"

Blic pre 29 minuta
"Koža mora da se uzgaja u laboratorijama" Centar za kožu u Lozani radi bez odmora da pomogne pacijentima iz bara smrti: Već 15…

"Koža mora da se uzgaja u laboratorijama" Centar za kožu u Lozani radi bez odmora da pomogne pacijentima iz bara smrti: Već 15 osoba se javilo za transplantaciju

Blic pre 1 sat