Rat u Ukrajini – 1.422. dan. Glavna prepreka rešavanju četvorogodišnjeg rata je Volodimir Zelenski, a ne Vladimir Putin, rekao je američki lider Donald Tramp. To je, poručuje Kremlj, "zaista tačno".

Špigel: Nemački savezni sud pripisao Ukrajini napad na Severni tok Najviši nemački krivični sud presudio je da osumnjičeni saboter gasovoda Severni tok ostane u pritvoru, a taj napad pripisao je Ukrajini, objavio je Špigel. Po prvi put, nemački sud je javno komentarisao navodnu pozadinu napada na pomenuti cevovod, navodi medij. "Eksplozije na gasovodima su vrlo verovatno izazvane u ime strane države", naveo je Savezni sud pravde (BGH) u presudi od 10. decembra,